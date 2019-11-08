سياسة
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أردوغان: لن نصغي أبداً لمن يطالبون برحيل السوريين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تصغي مطلقاً للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا، مضيفاً أن المسلمين اليوم يعيشون أياماً عصيبة وأن الحضارة الإسلامية تتعرض لإبادة ثقافية.
أردوغان: لن نصغي أبداً لمن يطالبون برحيل السوريين
أردوغان: الحضارة الإسلامية يمزق الجهل والتعصب المذهبي جسدها  / AA
8 نوفمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن أنقرة لن تصغي مطلقاً للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح فاعليات أسبوع المولد النبوي الشريف في مدينة إسطنبول، قال فيها: "لن نصغي أبداً لمن يقولون: ليرحل السوريون".

وأضاف أردوغان أن المسلمين اليوم يعيشون أياماً عصيبة، في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب المسلمين وعقولهم.

وأشار أردوغان إلى أن الحضارة الإسلامية كأنها تتعرض لإبادة ثقافية من تنظيمات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام وحركة الشباب وغولن وPKK وYPG من جهة، ومن جهة أخرى يمزق جسدها الجهل والتعصب المذهبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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