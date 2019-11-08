سياسة
3 دقيقة قراءة
صويلو: تركيا تبدأ إعادة إرهابيي داعش إلى بلادهم الاثنين
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة، أن بلاده سوف تبدأ إعادة العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم اعتباراً من الاثنين القادم "سواء قبلت تلك الدول أو لم تقبل، وسواء أسقطت عن هؤلاء الإرهابيين جنسياتهم أو لم تفعل".
صويلو: تركيا تبدأ إعادة إرهابيي داعش إلى بلادهم الاثنين
صويلو يشير إلى أن تركيا سوف ترسل هؤلاء الإرهابيين إلى بلادهم، سواء قبلت تلك الدول أو لم تقبل، وسواء أسقطت عنهم الجنسية أو لم تفعل / AA
8 نوفمبر 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة، إن بلاده سوف تبدأ إعادة العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم اعتباراً من الاثنين القادم.

وأضاف صويلو خلال كلمته على هامش فاعلية حضرها في أنقرة، أنه لا يمكن للدول الأوروبية التنصل من مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين انضموا إلى داعش الإرهابي بإسقاط الجنسية عنهم.

وأشار إلى أن تركيا سوف ترسل هؤلاء الإرهابيين إلى بلادهم، "سواء قبلت تلك الدول أو لم تقبل، وسواء أسقطت عنهم الجنسية أو لم تفعل".

وكان صويلو شدد السبت، في تصريح صحفي، على أن "تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن الجميع يلجأون لتجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش الإرهابي هم في السجون التركية. مشيراً إلى إلقاء القبض على 287 عنصراً من التنظيم، عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

ومن جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا. وأضاف أردوغان: "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".

ويشدد الرئيس التركي على أن بلاده مستمرة في حربها ضد الإرهاب سواء كان تنظيم داعش أو التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل PKK/YPG.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us