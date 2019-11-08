قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة، إن بلاده سوف تبدأ إعادة العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم اعتباراً من الاثنين القادم.

وأضاف صويلو خلال كلمته على هامش فاعلية حضرها في أنقرة، أنه لا يمكن للدول الأوروبية التنصل من مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين انضموا إلى داعش الإرهابي بإسقاط الجنسية عنهم.

وأشار إلى أن تركيا سوف ترسل هؤلاء الإرهابيين إلى بلادهم، "سواء قبلت تلك الدول أو لم تقبل، وسواء أسقطت عنهم الجنسية أو لم تفعل".

وكان صويلو شدد السبت، في تصريح صحفي، على أن "تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن الجميع يلجأون لتجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش الإرهابي هم في السجون التركية. مشيراً إلى إلقاء القبض على 287 عنصراً من التنظيم، عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

ومن جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا. وأضاف أردوغان: "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".

ويشدد الرئيس التركي على أن بلاده مستمرة في حربها ضد الإرهاب سواء كان تنظيم داعش أو التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل PKK/YPG.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.