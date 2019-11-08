أعلن الجيش الإيراني الجمعة، أن طائرة مسيرة من جهة أجنبية معادية (لم يسمّها)، انتهكت أجواء جنوبي غرب البلاد، مؤكداً أنه جرى إسقاطها قبل وصولها إلى "أماكن حساسة" (لم يحددها).

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي رضا صباحي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إسقاط طائرة مسيرة معادية بواسطة منظومات وطنية في المنطقة العامة لمدينة ماهشهر (جنوب غرب)".

وأشار صباحي إلى أن الطائرة جرى إسقاطها "قبل وصولها إلى أماكن حساسة"، لم يحددها.

وقال صباحي: "حذّرنا مراراً بأن الشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد سترد باستعداد تام وحزم على أي خرق للمجال الجوي للبلاد".

وبينما رجحت تقارير إعلامية أن تكون الطائرة أمريكية، قالت القيادة المركزية الأمريكية: إن التقارير الإيرانية التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة، وإنه جرى التأكد من سلامة كل العتاد الأمريكي.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت فضائية "العالم" الرسمية عن محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، قوله: إنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، انتهكت الأجواء الإيرانية من جهة مدينة ماهشهر طائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الصاروخية من التعامل معها".

وأشار إلى أن: "القوات المسلحة والأمنية تمكنت من انتشال حطام الطائرة من بين الحقول والخبراء يعكفون على الدراسة والتحقيق بشأن الحادث"، وشدد على أن الطائرة المسيرة: "هي بلا شك أجنبية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز قالت طهران: إنها اخترقت أجوائها، بينما نفى الجيش الأمريكي.

والطائرات المسيرة تصدرت أغلب الحوادث التي أحدثت توتراً الفترات الأخيرة بالخليج.

وكان أبرز هذه الحوادث، حادث استهداف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، الذي اتهمت المملكة وواشنطن طهران بالوقوف وراءه، على الرغم من نفيها المتكرر وتبني جماعة الحوثي باليمن، التي اعتادت استهداف الرياض بمثل هذه الطائرات.