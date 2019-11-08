سياسة
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"الوطني السوري" يعتزم افتتاح مركز للشرطة العسكرية بـ"تل أبيض"
كشفت مصادر أمنية، عن افتتاح الجيش الوطني السوري مركزاً للشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا الخميس المقبل. وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة التي أنشئت مؤخراً في منطقة "نبع السلام" باشرت مهامها.
"الوطني السوري" يعتزم افتتاح مركز للشرطة العسكرية بـ"تل أبيض"
الجيش الوطني السوري سيفتتح مركزاً للشرطة الخميس المقبل في تل أبيض شمالي سوريا / AA
8 نوفمبر 2019

يعتزم الجيش الوطني السوري افتتاح مركز للشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض السورية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، الجمعة، إن المركز سيكون في منطقة عملية نبع السلام، وأشارت إلى أن الخدمات والمعونات الإنسانية متواصلة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة وتشكيل مجالس محلية.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة التي أنشئت مؤخراً في منطقة "نبع السلام" باشرت مهامها.

والخميس بدأ الجيش التركي ترميم مستشفى رأس العين بعد أن تعرض للقصف إثر غارات شنتها التنظيمات الإرهابية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي السابع عشر من الشهر ذاته علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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