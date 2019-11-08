سياسة
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احتجاجات البصرة في العراق تُخلّف 8 قتلى
قال مصدر طبي إن عدد الضحايا في احتجاجات البصرة مساء الخميس ارتفع إلى 8 قتلى، وفي وقت سابق قال المصدر الطبي إن قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشعب فضوا اعتصاماً أمام مبنى محافظة البصرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى.
احتجاجات البصرة في العراق تُخلّف 8 قتلى
العراق يشهد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة / Reuters
8 نوفمبر 2019

قال مصدر طبي عراقي، الجمعة، إن حصيلة ضحايا احتجاجات مساء الخميس في البصرة جنوبي البلاد، ارتفعت إلى 8 قتلى، إثر وفاة اثنين متأثرين بجراحهم.

وفي وقت سابق قال المصدر الطبي إن قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشعب فضوا اعتصاماً أمام مبنى محافظة البصرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى.

وأضافت المصادر أن قوة أمنية حاولت إنهاء اعتصام ينفذه عشرات ممن كانوا قد نصبوا خياما أمام مبنى المحافظة، وأطلقت النار عليهم بعد فشل محاولة تفريقهم.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي إن 3 محتجين قُتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح مختلفة، إثر فض قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب اعتصاماً أمام مبنى المحافظة.

وقتلت قوات الأمن العراقية، حسب ما نقلت مصادر أمنية الخميس، أربعة محتجين وفضت اعتصاماً مناهضاً للحكومة في البصرة بجنوب البلاد.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة في العراق منذ أسابيع.

وتصاعدت حرب إغلاق الطرق والجسور بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدى الأسبوع الجاري، إذ يسعى المتظاهرون لفرض العصيان المدني للضغط على الحكومة كي تُقدِّم استقالتها.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجية مناهضة للحكومة، تُعَدّ الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين. وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف خلّفت 275 قتيلاً على الأقل فضلاً عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلَّحي فصائل مقرَّبة من إيران من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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