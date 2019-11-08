سياسة
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ألمانيا: تركيا أهم الشركاء في حلف الناتو
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا عضو في الناتو وستظل هكذا، موضحاً أنها تُعد من أهم الشركاء المحوريين في الحلف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في برلين، الخميس.
ألمانيا: تركيا أهم الشركاء في حلف الناتو
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: تركيا أحد أعضاء الناتو وستظل هكذا وهي من أهم الحلفاء في الحلف. / AP
8 نوفمبر 2019

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن تركيا واحدة من أهم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الناتو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في برلين، الخميس.

وأكد ماس أن تركيا عضو في الناتو وستظل هكذا، موضحاً أنها تعد من أهم الشركاء المحوريين في الحلف.

ومن جانبه أشار بومبيو إلى أهمية الناتو داعياً أعضاء الناتو إلى القيام بواجباتهم تجاهه وتقاسم أعباء الحلف.

وكان بومبيو في زيارة لألمانيا بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإزالة جدار برلين.

وفي السياق تطرق بومبيو في حديثه إلى الشأن السوري، موضحاً أن بلاده تراقب تطورات الأوضاع والمستجدات أولاً بأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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