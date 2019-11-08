سياسة
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CNN: معدات وأسلحة أمريكية تصل سراً عبر سفينة سعودية إلى اليمن
أظهرت لقطات فيديو، تحققت منها شبكة CNN، وصول أسلحة أمريكية سراً إلى ميناء عدن في اليمن على متن سفينة تابعة للسعودية، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع الأمريكية أو السلطات السعودية بشأن ما ذكرته الشبكة الأمريكية.
CNN: معدات وأسلحة أمريكية تصل سراً عبر سفينة سعودية إلى اليمن
أظهرت لقطات فيديو تحققت منها شبكة CNN وصول أسلحة أمريكية سراً إلى ميناء عدن على متن سفينة سعودية
8 نوفمبر 2019

كشفت شبكة CNN، وصول معدات وأسلحة أمريكية سراً إلى ميناء عدن جنوبي اليمن ،على متن سفينة تابعة للسعودية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، الخميس، أنها حصلت على لقطات فيديو تم تصويرها في سرية تُظهر إنزال عربات مدرعة من طراز أوشكوش أمريكية الصنع، في الظلام على الرصيف في ميناء عدن (جنوب غرب)، الأسبوع الماضي.

وقالت إن هذه اللقطات التي تظهر تفريغ مجموعة متنوعة من الأسلحة أمريكية الصنع، وجرى تصويرها بطريقة غير مشروعة في موقع التفريغ، ثم حصلت عليها وتحققت منها، أثارت الجدل.

وأشارت CNN إلى أن العديد من شهود العيان أفادوا أن السلطات اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، اعتقلت واستجوبت من يشتبه في تسريبهم مقطع الفيديو إلى وسائل الإعلام.

وذكرت أنها حددت عن طريق حسابات "مسربي معلومات" ووثائق الموانئ أن السفينة التي حملت الأسلحة الأمريكية في عدن الأسبوع الماضي، هي بحري هفوف المسجلة في السعودية.

وأوضحت الشبكة، أنه بالنظر إلى بيانات التتبع، كان آخر موقع مسجل للسفينة في ميناء جدة السعودي، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تبحر إلى ميناء بورتسودان، شمال شرقي السودان، لتصل في اليوم التالي.

بعد ذلك أوقفت السفينة تشغيل نظام التعقب، قبل أن تظهر مجدداً تحت غطاء الظلام في عدن، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ولفتت الشبكة إلى أن ميناء عدن يخضع لسيطرة قوات التحالف الذي يواصل شركاؤه الرئيسيون، شحن أسلحة أمريكية الصنع إلى البلاد، رغم غضب الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في الكونغرس حول الطريقة التي تدعم بها الرياض هذا الصراع الدموي والمرير.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع الأمريكية، أو السلطات السعودية بشأن ما ذكرته الشبكة الأمريكية .

والثلاثاء، جرى بالعاصمة السعودية، التوقيع رسمياً على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، حسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

وإثر ذلك، اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد وجود القوات السعودية بالمحافظة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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