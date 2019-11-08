سياسة
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واشنطن بوست تمنح ثاني زمالة باسم "خاشقجي" لكاتب وروائي مصري
منحت صحيفة واشنطن بوست، ثاني زمالة باسم خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إلى الكاتب والروائي المصري عز الدين شكري فشير. وأوضحت الصحيفة أن فشير، سيكتب أعمدة في قسم الآراء العالمية حول الاستبداد، وحرية التعبير، وتغيير السياسة.
واشنطن بوست تمنح ثاني زمالة باسم "خاشقجي" لكاتب وروائي مصري
فشير أستاذ زائر في كلية دارتموث ودرّس دورات في السياسة والثقافة في الشرق الأوسط منذ عام 2016
8 نوفمبر 2019

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الخميس، منح ثاني زمالة باسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول العام الماضي، إلى الكاتب والروائي المصري عز الدين شكري فشير.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن فشير، سيكتب أعمدة في قسم الآراء العالمية حول الاستبداد، وحرية التعبير، وتغيير السياسة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الباحث المصري، والدبلوماسي السابق، هو ثاني متلقٍّ للزمالة التي أطلقتها "ذا بوست" في وقت سابق من هذا العام على شرف الكاتب جمال خاشقجي.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي أعلنت الصحيفة تقديم منحة زمالة بحثية وصحفية باسم الصحفي جمال خاشقجي، للحقوقية النسوية السعودية المعارضة، هالة الدوسري.

وأوضحت الصحيفة أن الزمالة توفر منصة مستقلة للكُتاب من أنحاء العالم؛ حيث تتعرض حرية التعبير للتهديد أو القمع.

من جانبه، قال إيلي لوبيز، كبير محرري قسم الآراء العالمية: "مع استمرار تغير الديناميات السياسية في المنطقة، يسرُّنا أن نضيف وجهة نظر عز الدين للمساعدة في فهم كل شيء".

وفشير أستاذ زائر في كلية دارتموث، حيث درّس دورات في السياسة والثقافة في الشرق الأوسط منذ عام 2016. وعمل سابقاً في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ونشر فشير سبع روايات، يجسد معظمها الفساد الاجتماعي والسياسي، ورُشح اثنان من كتبه لجائزة "البوكر" العربية وتحول كتابان آخران إلى مسلسل تلفزيوني عربي.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي على يد فريق اغتيال سعودي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

واتُُّهم مسؤولون سعوديون على رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان بالجريمة، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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