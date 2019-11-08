سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
أردوغان: تركيا تلعب دوراً كبيراً في الحرب على داعش الإرهابي / AA
8 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن استمرار عملية "نبع السلام" ويقول إن الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بتعهداتهما، وماكرون يعتبر أن الناتو في حالة "موت دماغي".

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أردوغان: "نبع السلام" مستمرة وأمريكا وروسيا لم تفِيا بتعهداتهما

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن عملية "نبع السلام" العسكرية مستمرة، مشيراً إلى أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا لم تُخرجا إرهابيي YPG/PKK من شمال سوريا بعد، ولم تفِيا بتعهداتهما. [TRT عربي]

    وأضاف أردوغان: "علينا أن نقف صفاً واحداً في مكافحة الإرهاب"، واتهم دولاً أوروبية بدعم التنظيمات الإرهابية، وأشار إلى أنه "لا يوجد فرق بين البغدادي والمدعو مظلوم كوباني الذي يقف على رأس منظمة قتلت مئات المدنيين". [الأناضول]

    في هذا السياق، قال أردوغان: إن بلاده مصرة على القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، و"تركيا تلعب دوراً كبيراً في الحرب على التنظيم"، وأكد أن بلاده أوقفت 13 فرداً من أكثر الأشخاص قرباً من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. [TRT عربي]

    ماكرون: الناتو في حالة "موت دماغي"

    أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف الأطلسي يعيش في حالة "موت دماغي"، في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست الخميس، منتقداً قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا وما وصفه بالسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا. [TRT عربي]

    وقال الرئيس الفرنسي: "ما نعيشه حالياً هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي"، وتابع: "يجب أن نوضح الآن ما الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعياً من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية. [وكالة الصحافة الفرنسية]

    من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إنها لا تشاطر ماكرون الرؤية "الراديكالية" ذاتها، وأضافت: "لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل فعلينا أن نتعافى"، وتابعت بالقول: إن ماكرون "استخدم مصطلحات متطرفة"، لا "تشكل وجهة نظري بشأن التعاون داخل الحلف". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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