قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي انتهك الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة ولم ينسحب من شمال شرقي سوريا.

كملة أقار جاءت في لقاء مع المذيعة بيكي أندرسون، على قناة "CNN" الأمريكية، حول عملية نبع السلام التي تنفذها تركيا ضد تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمالي سوريا.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تحترم وحدة أراضي جميع جيرانها بما فيما سوريا، مؤكداً أن عملية نبع السلام تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي لم ينسحب بعد من المناطق التي يفترض أن ينسحب منها.

وأضاف في هذا الصعيد: أن "روسيا والولايات المتحدة وعدتا بانسحاب YPG/PKK من هذه المناطق، أي أنه كان من المفترض أن ينسحب هؤلاء الإرهابيون من منطقة العملية نبع السلام والمناطق الواقعة شرق وغرب العملية".

وشدد الوزير التركي: "إلا أن العديد من الانتهاكات التي ينفذها إرهابيو YPG/PKK في الوقت الراهن موجودة، ونحن نناضل ضد هذه الانتهاكات، وفي الوقت نفسه نطالب روسيا والولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين من المنطقة عبر التعاون مع كلا البلدين".

وفي ما يتعلق بوضع الجيش الوطني السوري، أكد الوزير أقار أن "الجيش الوطني السوري ليس لديه علاقة مع أي تنظيم إرهابي".