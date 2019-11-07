أعلنت الشرطة البريطانية الخميس، التعرف على هوية جميع الضحايا الـ39 الذين عثر عليهم موتى داخل شاحنة في مقاطعة إسيكس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإخطار أسرهم.

وقالت كبيرة قضاة التحقيق الجنائي (كبيرة الأطباء الشرعيين) كارولين بيزلي-موراي في بيان: إن "عمليات تحديد الهوية خطوة مهمة في التحقيق، وتمكننا من العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أسر هؤلاء الضحايا".

وأضافت أنه "من الصواب أن نوفر فرصة لأفراد الأسر للمشاركة في الأخبار التي تؤكد وفاة أحبائهم قبل نشر أي معلومات أخرى".

وذكر البيان أن "الشرطة تواصل قيادة التحقيق بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومسؤولي الأمن في أوروبا".

واحتجزت الشرطة 4 من المشتبه بهم في بريطانيا، وآخر في أيرلندا على ذمة القضية، بشبهة ارتكاب أفعال أدت إلى مقتل 39 شخصاً، وتورطهم في الاتجار بالبشر.

وحسب ما نقلته الشرطة الأيرلندية، فإن "الموقوف الخامس، رجل في أوائل العشرينيات، أصله من أيرلندا الشمالية، وجرى اعتقاله بميناء العاصمة الأيرلندية دبلن"، حسب قناة iTV البريطانية.

وتبحث الشرطة البريطانية على نحو وثيق بالتعاون مع نظرائها الأوروبيين لفك لغز القضية.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة داخل إحدى الشاحنات في مقاطعة إسيكس، وألقت القبض على سائق يشتبه في تورطه بالحادث.

ويُعتقد أن الشاحنة دخلت المملكة المتحدة عبر ميناء "هوليهيد" الويلزي بعد سفرها من أيرلندا، وحسب التحقيقات فإن الشاحنة جرى تسجيلها في بلغاريا عام 2017.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الضحايا كانوا من الرعايا الصينيين، لكن السلطات الفيتنامية في لندن وهانوي أشارت إلى احتمال وجود مواطنين فيتناميين داخل الشاحنة.

في عام 2000، عثرت السلطات على 58 مهاجراً صينياً موتى في حاوية شاحنة في دوفر جنوب شرق إنكلترا، وسجن سائق هولندي بتهمة القتل الخطأ في عام 2001.