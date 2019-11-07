سياسة
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الاتحاد الأوروبي يتوقع نمواً في الاقتصاد التركي
أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلاً إيجابياً على توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، إذ رفع سقف النمو من -2.3% إلى 0.3% وتراجع في نسبة البطالة، مقابل توقعات سلبية حول نمو اقتصاد منطقة اليورو.
الاتحاد الأوروبي يتوقع نمواً في الاقتصاد التركي
 الاتحاد الأوروبي يرفع من سقف توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري
7 نوفمبر 2019

أجرى الاتحاد الأوروبي الخميس، تعديلاً إيجابياً على توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي إذ رفع سقف النمو من -2.3% إلى 0.3%

جاء ذلك في تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية توقع فيه نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% خلال العام القادم وبنسبة 3.5% خلال 2021.

ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة ستتراجع من 13.3% خلال العام المقبل إلى أن تصل إلى 12.9% خلال 2021.

وحسب التقرير نفسه فمن المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 15.3% نهاية العام الجاري، ليتراجع إلى 10.3% خلال 2020، إلى أن يصل إلى مستوى 9.3% خلال 2021.

كما يشير التقرير إلى أن الاقتصاد التركي ينهض بشكل أسرع مما هو متوقع بعد أن شهد أزمة في الصرف العام الماضي بسبب التحفيزات المالية ونمو الصادرات.

وكان التقرير السابق للمفوضية الأوروبية توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، و1.5% خلال 2020، إلا أن هذه التوقعات تقلصت إلى 1.1% للعام الحالي، و1.2% للعام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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