توجه فجر الخميس قطار بضائع كان قد انطلق من الصين سابقاً، إلى أوروبا عبر خط مرمراي الحديدي من تحت مضيق البسفور في إسطنبول، ليُعتبر بذلك أول قطار من نوعه يعبر إلى القارة العجوز عبر الخط المذكور.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الخارجية التركية إن قطار "China Railway Express" الذي انطلق من مدينة شيان الصينية، وصل إلى العاصمة أنقرة، من أجل العبور إلى أوروبا مستخدماً خط مرمراي.

ويُعتبر قطار البضائع هذا الأول من نوعه الذي يتجه من الصين إلى أوروبا دون انقطاع، ومن المنتظر أن يقطع خلال 12 يوماً مسافة قدرها 11 ألفاً و483 كلم، يمر خلالها بقارتين و10 دول وبحرين، على أن يصل في نهاية المطاف إلى محطته الأخيرة، مدينة براغ عاصمة التشيك.

كذلك يُعتبر أول قطار بضائع يعبر إلى أوروبا باستخدام خطر "مرمراي" الحديدي" الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي ويمر من تحت مضيق البوسفور.

وأشارت إلى أن هذا التطور يُعَدّ أحدث مثال على رؤية تطوير الترابط بين الشرق والغرب، التي تتبعها تركيا.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن تركيا تقدّم مساهمات كبيرة لتطوير الترابط غير المنقطع بين آسيا وأوروبا عبر تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات مع شركائها في المنطقة ضمن مبادرة الممر الوسط بين الشرق والغرب والعابر لبحر قزوين.

ويُعَدّ الممر الوسط أحد أهم عناصر مشروع إحياء طريق الحرير التاريخي، إذ يصل بين تركيا والصين مرورًا بجورجيا وأذربيجان وبحر قزوين (بواسطة عبّارات) ومنه إلى تركمانستان وكازاخستان ثم أفغانستان وباكستان.