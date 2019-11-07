سياسة
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أردوغان: التنظيمات الإرهابية تواصل خروقاتها بالمنطقة الآمنة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل خروقاته في المنطقة الآمنة شمالي سوريا. وتابع: "أولئك الذين وعدونا بانسحاب تنظيمات YPG/PKK/PYD الإرهابية من شمالي سوريا خلال 120 ساعة، لم ينفّذوا وعودهم".
أردوغان: التنظيمات الإرهابية تواصل خروقاتها بالمنطقة الآمنة
أردوغان يقول إن عملية نبع السلام وفّرت فرصة مهمة لرؤية الأصدقاء الحقيقيين لتركيا / AA
7 نوفمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل خروقاته في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه إلى المجر في إطار زيارة رسمية.

وأوضح الرئيس التركي أن "الإرهابيين ينفذون الهجمات ضد الجيش الوطني السوري، وارتقى صباح اليوم 11 شهيداً ولكن في المقابل سقط عدد أكبر من القتلى في الطرف الآخر".

وتابع: "أولئك الذين وعدونا بانسحاب تنظيمات YPG/PKK/PYD الإرهابية من شمالي سوريا خلال 120 ساعة، لم ينفّذوا وعودهم".

وأردف أردوغان: "عملية نبع السلام وفّرت فرصة مهمة لرؤية الأصدقاء الحقيقيين لبلادنا"، وأضاف: "ولن ننسى أولئك الذين حموا الإرهابيين وفتحوا الأحضان للقتلة المأجورين ضد تركيا".

وفي سياق متصل كشف الرئيس التركي أن نجل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي"، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال أردوغان: "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تأمدنا من حمضه النووي، وهذا أمر مهم لنا".

وأضاف: "نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل".

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد عناصر داعش الإرهابي الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفاً، والذين رُحّلوا 7550، ويقبع 1149 منهم حاليّاً في السجون التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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