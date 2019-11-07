استأنفت إيران الخميس، نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، حسبما ورد في بيان لمنظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيَّة.

وقالت المنظَّمة في بيانها إنه في الدقائق الأولى من الخميس، ضُخَّ غاز اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي، لبدء إنتاج وتجميع يورانيوم مخصَّب، في منشآت فوردو التي تقع على بعد نحو 180 كلم جنوب طهران.

وقالت وكالة فارس الإيرانيَّة إنه "بإيعاز من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي الإيرانيّ حسن روحاني، استؤنفت عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فردو".

وأفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الإیرانیة بأنه "بعد نقل مستودع يحوي ألفي كغم من مادة UF6 من منشأة نطنز إلى منشأة فردو وربط المستودع بخطوط التغذية والإنجاز الناجح لجميع العمليات التقنية ذات الصلة، بدأت بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس عمليات ضخّ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي وإنتاج وجمع اليورانيوم المخصَّب في منشأة فردو".

يُذكَر أن هذه الخطوة تُعتبر الرابعة التي تتخذها إيران في إطار خفض التزاماتها النووية إزاء "استمرار عدم وفاء الإطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها في إطاره".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران 56 جهازاً للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبيَّة الموقِّعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكيَّة، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.

وقررت واشنطن بعد انسحابها، فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، مِمَّا دفع بعض الشركات، خصوصاً الأوروبيَّة، إلى التخلِّي عن استثماراتها هناك.