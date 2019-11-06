سياسة
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أردوغان وترمب يؤكّدان لقاءهما المقرَّر بواشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني
أكّد الرئيسان التركي والأمريكي خلال مكالمة هاتفية بينهما، لقائهما المقرر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبحثا أيضاً خلال اتصالهما التطورات الإقليمية.
أردوغان وترمب يؤكّدان لقاءهما المقرَّر بواشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني
أردوغان وترمب يؤكّدان هاتفياً لقاءهما المقرر بواشنطن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني / AP
6 نوفمبر 2019

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، لقاءهما المقرَّر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن الزعيمين أجريا اتصالاً هاتفيّاً مساء الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خلال المحادثة القضايا الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية.

ولفت إلى أن الرئيسين أردوغان وترمب أكّدا مجدَّداً لقاءهما المقرَّر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

من جانبه قال ترمب في تغريدة على تويتر: "أجرينا محادثة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس أردوغان، وأنتظر لقاءه في البيت الأبيض 13 نوفمبر الجاري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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