سياسة
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ترمب: أتطلع إلى لقاء أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تَطلُّعه إلى لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء، وأوضح ترمب أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيّدة للغاية" مع أردوغان.
ترمب: أتطلع إلى لقاء أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء
ترمب أوضح أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة للغاية" مع أردوغان / Reuters
7 نوفمبر 2019

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن تطلعه إلى لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر، علّق فيها على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين مساء الأربعاء.

وأوضح ترمب أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة للغاية" مع أردوغان، مشيراً إلى أنهما تناولا مكافحة الإرهاب ووضع الحدود التركية-السورية ومسألة تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأضاف: "أبلغني الرئيس أردوغان أنهم قبضوا على مجموعة كبيرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وشقيقته".

وكانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ذكرت في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، أن الزعيمين أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله القضايا الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية.

ولفت البيان إلى أن الرئيسين أردوغان وترمب أكّدا مجدَّداً لقاءهما المقرَّر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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