سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
أردوغان وترمب يؤكّدان هاتفياً لقاءهما المقرر بواشنطن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني / AA
7 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان وترمب يؤكّدان لقاءهما المقرَّر بواشنطن 13نوفمبر/تشرين الثاني، ووزير الدفاع التركي يقول إن الأوروبيين المنتمين إلى داعش الإرهابي سيُعادون إلى بلادهم قريباً.

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أردوغان وترمب يؤكّدان لقاءهما المقرَّر بواشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، لقاءهما المقرَّر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن الزعيمين أجريا اتصالاً هاتفيّاً مساء الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. [TRT عربي]

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خلال المحادثة القضايا الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية. ولفت إلى أن الرئيسين أردوغان وترمب أكّدا مجدَّداً لقاءهما المقرَّر في واشنطن 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. [TRT عربي]

أقار: الأوروبيون المنتمون إلى داعش الإرهابي سيُعادون إلى بلادهم قريباً

    قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن تركيا تتعاون مع الدول الأوروبية في ما يتعلق بملف تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه ستجري إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي المنتمين إلى التنظيم إلى بلادهم قريباً. [TRT عربي]

    وأكّد أقار أن تركيا تحارب تنظيم داعش الإرهابي وأنها "مستمرة في محاربة التنظيم في كل مكان"، مشيراً إلى أنه سيجري الإعلان عن معلومات حول اعتقال زوجة أبو بكر البغدادي قريباً، وأن "القوات الأمنية مستمرة في العمل". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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