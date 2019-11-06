قدّمت الساعات القليلة الماضية إشارات جديدة قد تلعب دوراً في تغيّر وجه الأزمة اليمنية في الفترة القادمة. فبعد أقل من يوم من إعلان الرياض التوصل إلى اتفاق تقاسم للسلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن مسؤول سعودي الأربعاء، عن وجود قناة اتصال بين الرياض وجماعة الحوثي.

الاتفاق من جهة، والتصريح السعودي وإن لم يقدّم كثيراً من التفاصيل من جهة أخرى، ربما يكونان خطوتين تمهّدان الطريق أمام اتفاق سلام شامل وحل سياسي في البلاد، خصوصاً بعد أسابيع على توقف هجمات جماعة الحوثي على السعودية.

في الشمال.. قناة اتصال مفتوحة

كشف مسؤول سعودي لم يفصح عن اسمه، لصحفيين عن وجود قناة اتصال "مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016"، وقال: "نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن"، مضيفاً: "لا نغلق أبوابنا في وجه الحوثيين"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يقدّم المسؤول أية تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال، لكنه أكّد أن بلاده ستدعم "طلب كل الأطراف السياسية الوصول إلى حل سياسي"، في حال "كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة".

ويأتي التأكيد الأربعاء، مع تباطؤ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن، والذي جرى التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين في السويد قبل عام.

كما أنه يأتي بعد قرابة شهر من إعلان الحوثيين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض.

السعودية لا تزال تعتقد وجود خطر كبير من الحوثيين، لكنها لم تنجح في الحصول على دعم دولي ثابت لتدخلها في اليمن - فاطمة أبو الأسرار - باحثة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن

في هذا السياق، قالت فاطمة أبو الأسرار، الباحثة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: إن السعودية لا تزال "تعتقد بوجود خطر كبير من الحوثيين، لكنها لم تنجح في الحصول على دعم دولي ثابت لتدخلها في اليمن".

وأضافت الباحثة اليمنية أنه "قد يكون من الأكثر حكمة أن تواصل السعودية السعي إلى قنوات دبلوماسية مباشرة مع الحوثيين".

في المقابل، فإن أي حوار محتمل مع الحوثيين لن يكون أمراً هيّناً، إذ يطالب الحوثيون "بترتيبات لتقاسم السلطة، تضمن لهم دوراً كبيراً في حكومة وحدة وطنية"، حسب تقارير لـ"مجموعة الأزمات الدولية".

وتضيف المجموعة: "يريد السعوديون من الحوثيين قطع العلاقات مع إيران والتخلي عن الأسلحة الثقيلة، وضمان أمن الحدود"، وهو ما يجعل "الفجوة بين هذه المواقف ليست بالبسيطة".

كما أن موقف الحوثيين من الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن إيجابياً، إذ يمكن أن يشكل تهديداً لوجودهم.

في الجنوب.. اتفاق مع المجلس الانتقالي

يأتي الحديث عن "مباحثات" محتملة مع الحوثيين، بعد يوم من توقيع الحكومة اليمنية الثلاثاء، على اتفاق لتقاسم السلطة جنوب البلاد بمبادرة سعودية.

وسيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي بموجب الاتفاق عدداً من الوزارات في الحكومة، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما ستدمج القوات المسلحة من الجانبين في إطار قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

في هذا السياق، قال بيتر سالزبيري الباحث في الشأن اليمني، إن "الاتفاق يمنع انهيار التحالف الهش للقوات اليمنية التي دعمتها السعودية منذ تدخلها في اليمن"، مضيفاً أن "السؤال الآن هو إن كان يمكن أن يشكل هذا الاتفاق جسراً باتجاه تسوية سياسية في البلاد، أو يمثل فقط فترة توقف قبل جولة جديدة من العنف".

بدوره، قال "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" في تقرير، إنه إذا ما طُبّق الاتفاق "بشكل كامل، فهذا يعني أن السعودية ستتولى مسؤولية الأمن والسياسة".

من جهتها، ترى إليزابيث كندال، الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد، أنه "على المدى القصير سيسمح الاتفاق للتحالف بالتماسك والتركيز على قتال الحوثيين".

وتتفق صحيفة الغارديان البريطانية مع هذا التحليل، قائلة: إنه "يهدف إلى خلق حكومة جديدة متماسكة، قادرة على تحدي قوات الحوثيين المدعومة إيرانياً"، وهو أمرٌ يبدو أن الحوثيون التقطوه، إذ علّق المفاوض الحوثي حميد عاصم قائلاً: إن الاتفاق "ولد ميتاً كونه صدر من جهات ميتة"، و"لا يمثل إلا الشخصين اللذين قاما بتوقيعه"، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف عاصم أن الاتفاق "لا يمثل الشمال ولا يمثل الجنوب"، مشيراً إلى أنه "لا يهمنا نحن هذا الاتفاق من قريب أو من بعيد، ولا نعيره أي اهتمام".

نهاية الحرب في اليمن؟

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاتفاق قائلاً: إنه يمثّل "بداية جيدة جداً"، وتوجه إلى أطراف الاتفاق قائلاً: "أرجوكم اعملوا بجدّ للتوصل إلى اتفاق نهائي".

ويشير تصريح ترمب إلى رغبة أمريكية في إنهاء الحرب في اليمن، وضغطها على الرياض من أجل التوصل إلى حلول سياسية سواء في الشمال أو في الجنوب، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي تجلب الكثير من المتاعب لإدارة ترمب.

ففي تحقيق لـشبكة CNN تبيّن أن الولايات المتحدة لا تزال تمد السعودية بالأسلحة والعتاد الذي تستخدمه الأخيرة في حربها في اليمن، الأمر الذي يجلب لإدارة ترمب انتقادات شديدة من الكونغرس.

في هذا السياق، قال ويليام بورنز، رئيس مركز كارنيغي للسلام الدولي: إن "الصراع في اليمن يمثّل وصمة عار تلوث سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، مضيفاً أن بلاده لا تقدم أية خدمة لنفسها ولا للسعودية بمساعدة الرياض والانغماس معها في تدخلها "الكارثي" في اليمن.

سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن، بدا واضحاً قبل شهر تقريباً حينما أعلن ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع.

الرياض بدورها اقتنعت ربما بضرورة إنهاء تدخلها في اليمن، وبدأت في إعطاء إشارات في اتجاه انفتاحها على الحل الدبلوماسي. بدأت السعودية بذلك في "مواجهة الواقع، فبعد أن تجاوزت مصاريفها على الحرب حوالي 100 مليار دولار، وبعد أن وضعت قدرات جيشها عرضة لإيران، أصبحت الآن في مواجهة التخوّفات المتنامية للكونغرس الأمريكي"، حسب تعبير ويليام بورنز.

غير أن الرغبتين السعودية والأمريكية، تبدوان غير كافيتين لوضع حد للحرب في البلاد، إذ يرتبط الحوثيون بعلاقة دعم سياسي وعسكري قوية مع إيران، التي لن ترضى بتسهيل أي اتفاق في البلاد دون أن تكون جزءاً منه.

أمرٌ بدا واضحاً في تعليق طهران على اتفاق الرياض، قائلة: إنه "لا يقدم أي دعم لحل المشاكل في اليمن"، بل يأتي في سياق "تعزيز الاحتلال السعودي، مباشرة أو عبر القوات التي تنوب عنها"، حسب تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي.

واعتبر موسوي أنّ "الخطوة الأولى لحل الأزمة اليمنية، تكمن في إيقاف الحرب، ثم إجراء محادثات يمنية-يمنية، وصولاً إلى اتفاق حول المستقبل السياسي".