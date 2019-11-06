سياسة
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البنك الأوروبي يتوقع انتعاش الاقتصاد التركي في 2020
قال تقرير صادر عن البنك الأوروبي إنه يتوقع انتعاش كل من الاقتصاد التركي والروسي في 2020، بتأثير التزايد في ثقة المستهلك، والحوافز المالية، والأداء ا لقوي في الإصلاحات الاقتصادية.
البنك الأوروبي يتوقع انتعاش الاقتصاد التركي في 2020
أشار التقرير  إلى أن البنك الأوروبي عمل على تغيير توقعاته للنمو في تركيا لعام 2019 / Getty Images
6 نوفمبر 2019

توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2020، مدفوعاً بالأداء القوي في الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك في تقرير أصدره الأربعاء، بعنوان "تراجع سرعة النمو في البلدان النامية بأوروبا مع الضعف في الاقتصاد العالمي".

وأوضح التقرير، أنه يتوقع انتعاش كل من الاقتصاد التركي والروسي في 2020، بتأثير التزايد في ثقة المستهلك، والحوافز المالية، والأداء ا لقوي في الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن البنك الأوروبي عمل على تغيير توقعاته للنمو في تركيا لعام 2019، برفعه 0.8 نقطة، ليقدر بـ -0.2 في المئة، في حين أبقى على توقعاته للنمو في 2020، عند 2.5 بالمئة.

وأضاف أن توقعات البنك للاقتصادات النامية التي يعمل فيها، ستتباطئ بفعل تراجع النمو العالمي وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تقلص إنتاج السيارات في العالم.

وتوقع التقرير تراجع معدلات النمو في البلدان النامية التي ينشط فيها البنك الأوروبي، لنهاية 2019، من 3.4 إلى 2.4 بالمئة، وبنسبة 2.9 بالمئة في 2020.

وخفض التقرير توقعات النمو للاقتصاد الروسي لعام 2019، بـ0.4 نقطة إلى 1.1 في المائة، و1.7 بالمئة في 2020.

وتوقع البنك الأوروبي، بلوغ معدلات النمو لبلدان منطقة جنوب شرقي أوروبا للعام الحالي 3.3 بالمئة، و3 بالمئة في 2020، في حين كانت توقعاته لنمو بلدان وسط وغرب أوروبا 3.7 بالمئة، و3.2 بالمئة في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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