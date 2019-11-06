سياسة
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مسؤولة: لإسرائيل مصلحة كبرى بالحفاظ على قوة الأكراد في منطقة شمال سوريا
قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حتوفيلي أمام البرلمان: إن إسرائيل تساعد أكراد سوريا ولها مصلحة كبرى في الحفاظ على قوتهم.
مسؤولة: لإسرائيل مصلحة كبرى بالحفاظ على قوة الأكراد في منطقة شمال سوريا
نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل تساعد أكراد سوريا وتدافع عنهم في المحادثات مع أمريكا
6 نوفمبر 2019

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حتوفيلي الإربعاء: إن "تل أبيب لها مصلحة كبرى في الحفاظ على قوة الأكراد في منطقة شمال سوريا باعتبارهم عناصر معتدلة وموالية للغرب".

وأضافت في كلمة أمام الكنيست: أن "إسرائيل تساعد أكراد سوريا، وقد تلقت الكثير من الطلبات لتقديم المساعدة لا سيما في المجال الدبلوماسي".

وأشارت إلى أن "الانهيار المحتمل للسيطرة الكردية في شمال سوريا هو سيناريو سلبي وخطير بالنسبة لإسرائيل".

ولفتت إلى أنه "من الواضح تماماً أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى تشجيع العناصر السلبية في المنطقة بقيادة إيران".

ولم تذكر حتوفيلي أي تفاصيل بشأن المساعدات الإسرائيلية بخلاف القول: إنه خلال "الحوار مع الأمريكيين، نعبر عما نراه حقيقة بشأن الأكراد، ونشعر بالفخر لوقوفنا إلى جانب الأكراد".

وشنت أنقرة عملية نبع السلام العسكرية، أوائل أكتوبر/تشرين الأول، لمكافحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي وتأمين منطقة آمنة للاجئين السوريين.

وفي اختلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم المساعدة للأكراد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وحافظت إسرائيل على علاقات سرية عسكرية ومخابراتية وتجارية مع الأكراد منذ ستينيات القرن الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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