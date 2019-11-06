سياسة
2 دقيقة قراءة
أقار: الأوروبيون المنتمون إلى داعش الإرهابي سيُعادون إلى بلادهم قريباً
أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده مستمرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأشار إلى أن عناصر التنظيم من مواطني الاتحاد الأوروبي ستجري إعادتهم إلى بلادهم قريباً.
أقار: الأوروبيون المنتمون إلى داعش الإرهابي سيُعادون إلى بلادهم قريباً
أقار: ستجري إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي المنتمين إلى داعش الإرهابي إلى بلادهم قريباً / AA
6 نوفمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء: إن تركيا تتعاون مع الدول الأوروبية بما يتعلق بملف تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه ستجري إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي المنتمين إلى التنظيم إلى بلادهم قريباً.

وأكد أقار أن تركيا تحارب تنظيم داعش الإرهابي "وهي مستمرة في محاربة التنظيم في كل مكان".

وأشار إلى أنه سيجري الإعلان عن معلومات حول اعتقال زوجة أبو بكر البغدادي قريباً، وأن "القوات الأمنية مستمرة في العمل".

وقال إن تركيا لم تكن تعلم مكان اختباء البغدادي قبل تنفيذ العملية الأمريكية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا.

وقال الرئيس التركي الأربعاء، في كلمة بالعاصمة أنقرة: "أعلن اليوم لأول مرة أننا ألقينا القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف أردوغان: "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us