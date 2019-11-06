قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء: إن تركيا تتعاون مع الدول الأوروبية بما يتعلق بملف تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه ستجري إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي المنتمين إلى التنظيم إلى بلادهم قريباً.

وأكد أقار أن تركيا تحارب تنظيم داعش الإرهابي "وهي مستمرة في محاربة التنظيم في كل مكان".

وأشار إلى أنه سيجري الإعلان عن معلومات حول اعتقال زوجة أبو بكر البغدادي قريباً، وأن "القوات الأمنية مستمرة في العمل".

وقال إن تركيا لم تكن تعلم مكان اختباء البغدادي قبل تنفيذ العملية الأمريكية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا.

وقال الرئيس التركي الأربعاء، في كلمة بالعاصمة أنقرة: "أعلن اليوم لأول مرة أننا ألقينا القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف أردوغان: "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".