سياسة
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مقتل 8 مدنيين في غارات روسية على ريف إدلب
قُتل 8 مدنيين في غارات روسية على ريف إدلب، شنّتها مقاتلات تابعة لروسيا الداعمة للنظام السوري.
مقتل 8 مدنيين في غارات روسية على ريف إدلب
مقتل 8 مدنيين في غارات روسية على ريف إدلب / AA
6 نوفمبر 2019

قُتل 8 مدنيين وجُرح 10 آخرون جراء هجمات جوية شنتها مقاتلات تابعة لروسيا الداعمة للنظام السوري على تجمعات سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وشن النظام هجمات برية وجوية على مدينة جسر الشغور وقرى الشيخ سنديان وغسانية ومرعند، ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية بأن المقاتلات الروسية استهدفت مدينة معرة النعمان وقرى كفر سجنة وبنين وشيخ مصطفى ومعرشورين .

وذكرت مصادر في الدفاع المدني، الخوذ البيضاء، في إدلب، أن 8 مدنيين قتلوا في جسر الشغور وريفها، جرّاء القصف الجوي، إضافة إلى جرح أكثر من 10 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن فرق الدفاع المدني لا تزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ في موقع القصف.

وأدى قصف قوات نظام الأسد المباشر مدينة "عندان" شمالي محافظة حلب أمس الثلاثاء، إلى خروج مركزين للدفاع المدني السوري عن الخدمة، وأحدث القصف المكثف أضراراً مادية كبيرة بالآليات والمبنى.

وارتفع عدد قتلى القصف الجوي الروسي والنظام السوري على التجمعات السكنية في منطقة خفض التصعيد خلال الأسبوع الأخير إلى 20 قتيلاً.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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