أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 42% من المسلمين في فرنسا، تعرضوا للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهم.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي (IFOP).

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن أكثر الأحيان التي تعرض فيها المسلمون للتمييز هي نقاط تفتيش الشرطة وخلال التقدم للعمل أو لاستئجار المنازل.

وتشير النتائج نفسها إلى أن 60% من النساء المحجبات في فرنسا تعرضن للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهن، فيما تراجعت هذه النسبة إلى 44% لدى المسلمات غير المحجبات.

كما تعرض 24% من المسلمين للاعتداء اللفظي، فيما تعرضوا للاعتداء الجسدي أكثر من غير المسلمين بـ4 أضعاف، وفقاً لاستطلاع الرأي نفسه.

وواجه 37% من المسلمات المحجبات إساءات في فرنسا.

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرض 40% من المسلمين و17% من غير المسلمين في فرنسا لممارسات عنصرية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صادق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يمنع مرافِقات التلاميذ خلال الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب.