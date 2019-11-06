سياسة
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استطلاع: قرابة نصف المسلمين بفرنسا تعرضوا للتمييز لمرة على الأقل في حياتهم
قالت نتائج استطلاع رأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي: إن ما يقترب من نصف المسلمين في فرنسا تعرضوا للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهم، وإن 60% من النساء المحجبات في فرنسا تعرضن للتمييز مرة واحدة في حياتهن.
استطلاع: قرابة نصف المسلمين بفرنسا تعرضوا للتمييز لمرة على الأقل في حياتهم
خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرض 40% من المسلمين و17% من غير المسلمين في فرنسا لممارسات عنصرية
6 نوفمبر 2019

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 42% من المسلمين في فرنسا، تعرضوا للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهم.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي (IFOP).

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن أكثر الأحيان التي تعرض فيها المسلمون للتمييز هي نقاط تفتيش الشرطة وخلال التقدم للعمل أو لاستئجار المنازل.

وتشير النتائج نفسها إلى أن 60% من النساء المحجبات في فرنسا تعرضن للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهن، فيما تراجعت هذه النسبة إلى 44% لدى المسلمات غير المحجبات.

كما تعرض 24% من المسلمين للاعتداء اللفظي، فيما تعرضوا للاعتداء الجسدي أكثر من غير المسلمين بـ4 أضعاف، وفقاً لاستطلاع الرأي نفسه.

وواجه 37% من المسلمات المحجبات إساءات في فرنسا.

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرض 40% من المسلمين و17% من غير المسلمين في فرنسا لممارسات عنصرية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صادق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يمنع مرافِقات التلاميذ خلال الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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