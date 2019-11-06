قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء: إن فشل برلمان بلاده في الموافقة على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تركه "بلا خيار" سوى الدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

وأضاف جونسون في كلمة خارج مقر رئاسة الوزراء، أنه لا يريد "إجراء انتخابات مبكرة، كما لا يريد أي أحد آخر إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول، لكننا وصلنا إلى المرحلة التي لا يوجد لدينا فيها خيار".

وأثار تصريح جونسون تكهنات لدى وسائل الإعلام عن إمكانية تقديمه استقالته، في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات المبكرة.

وكان جونسون دعا لانتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول، ضمن مساعي كسر الجمود السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.