كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا.

وقال الرئيس التركي، الأربعاء في كلمة بالعاصمة أنقرة "أعلن اليوم لأول مرة أننا ألقينا القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف أردوغان "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".

وتابع الرئيس التركي "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم"، مطالباً "الغرب الذي يستخدم مصطلح الإرهاب الإسلامي دون خجل أو ملل أن ينظر في المرآة".

وفجر الثلاثاء، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في إطار حرب تركيا على الإرهاب.

ونشر ألطون عبر حسابه في تويتر، سلسلة تغريدات قال فيها إن "تركيا تواصل حربها بلا هوادة ضدّ الإرهاب، بغض النظر عن آيديولوجيته أو أصله، بلا هوادة. واعتقال شقيقة البغدادي يُعَدّ مثالاً آخَر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب".