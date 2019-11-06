سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا. وأضاف أردوغان "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".
أردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي
الرئيس التركي يكشف عن اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي / AA
6 نوفمبر 2019

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية قبل نحو أسبوع في سوريا.

وقال الرئيس التركي، الأربعاء في كلمة بالعاصمة أنقرة "أعلن اليوم لأول مرة أننا ألقينا القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف أردوغان "ألقينا القبض أيضاً على شقيقة البغدادي وصهره في الجانب السوري".

وتابع الرئيس التركي "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم"، مطالباً "الغرب الذي يستخدم مصطلح الإرهاب الإسلامي دون خجل أو ملل أن ينظر في المرآة".

وفجر الثلاثاء، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في إطار حرب تركيا على الإرهاب.

ونشر ألطون عبر حسابه في تويتر، سلسلة تغريدات قال فيها إن "تركيا تواصل حربها بلا هوادة ضدّ الإرهاب، بغض النظر عن آيديولوجيته أو أصله، بلا هوادة. واعتقال شقيقة البغدادي يُعَدّ مثالاً آخَر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us