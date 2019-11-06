سياسة
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إصابة 4 أردنيين و3 مكسيكيين وسويسري في هجوم جرش بالأردن
قال وزير الصحة الأردني إن الحصيلة الأولى لحادثة الطعن بمدينة جرش الأردنية هي إصابة 3 مكسيكيين وسويسري واحد و4 أردنيين.
إصابة 4 أردنيين و3 مكسيكيين وسويسري في هجوم جرش بالأردن
 المهاجم طعن شرطياً حاول منعه، قبل أن يتمكن رجل الشرطة من إخضاعه واعتقاله / AP
6 نوفمبر 2019

أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر الأربعاء، عن الحصيلة الأولى لعملية الطعن التي استهتدفت سياحاً أجانب في مدينة جرش الأردنية.

وقال الجابر إن الحصيلة الأولى لحادثة الطعن هي إصابة 3 مكسيكيين وسويسري واحد و4 أردنيين.

وقالت وكالة البتراء الأردنية للأنباء في وقت سابق، إن مهاجماً طعن ثلاثة سائحين أجانب ودليلهم في موقع أثري شهير شمالي الأردن.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجم طعن أيضاً شرطيّاً حاول منعه، قبل أن يتمكن رجل الشرطة من إخضاعه واعتقاله، قُبيل نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو منطقة مليئة بالدماء بجوار موقع جرش الأثري.

وشوهدت إحدى السيدات تصرخ بالإسبانية: "إنه خنجر، خنجر. هناك سكين. ساعدوه الآن، من فضلكم".

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادثة امرأة ملقاة بلا حراك على الأرض فيما يضغط شخص ما بمنشفة على ظهرها، والأرض من حولها ملطخة بالدماء. وفي مكان قريب يظهر رجلٌ جالس ويبدو أنه مصاب بجرح في ساقه.

ولم ترد تفاصيل أخرى، لكن صحيفة الغد قالت إن السياح مكسيكيون وإنهم أصيبوا بجروح خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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