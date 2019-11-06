سياسة
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مسؤول سعودي يكشف عن "قناة اتصال" بين بلاده والحوثيين منذ 2016
كشف مسؤول سعودي الأربعاء عن وجود "قناة مفتوحة" بين المملكة وجماعة الحوثي منذ 2016، لدعم "إحلال السلام". وقال المسؤول السعودي إنّ هناك "قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016، ولا نغلق أبوابنا مع الحوثيين".
مسؤول سعودي يكشف عن "قناة اتصال" بين بلاده والحوثيين منذ 2016
مسؤول سعودي يقول إن بلاده لا تغلق أبوابها مع الحوثيين / AA
6 نوفمبر 2019

أعلن مسؤول سعودي الأربعاء وجود "قناة مفتوحة" بين المملكة وجماعة الحوثي منذ 2016، لدعم "إحلال السلام" حسب قوله.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله لصحفيين إنّ هناك "قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016، ونحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن، ولا نغلق أبوابنا مع الحوثيين".

جاءت التصريحات بعد ساعات من اتفاق الرياض لتقاسم للسلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في خطوة يقول مراقبون إنها قد تمهّد الطريق أمام اتفاق سلام شامل.

ولم يُدلِ المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، بأي تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال بين الجانبين أو نتائجها.

وأوضح المسؤول أنه "إذا كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الجلوس إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب الأطراف السياسية كافة الوصول إلى حلّ سياسي".

وتبنّى الحوثيّون في 14 سبتمبر/أيلول هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية رئيسية شرق المملكة.

ورغم تبنِّي الحوثيين، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عنها، ليعلن الحوثيون بعد أسبوع من الهجمات تعليق الضربات ضد المملكة لإفساح المجال أمام التوصل إلى حلّ للنزاع.

كما أعلنت واشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي عن محادثات مع الحوثيين، وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية، إنّ واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع اليمني.

وكانت هذه المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن محادثات مماثلة.

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المُسنَدة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً من جهة أخرى.

وأوقعت الحرب في اليمن نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015، حسب منظمة الصحة العالمية، كما تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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