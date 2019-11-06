أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار خروقات إرهابيي تنظيم PKK/YPG في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأربعاء، عبر حسابها في تويتر، إن "هجمات وخروقات إرهابيي PKK/YPG مستمرة ضدّ منطقة عملية نبع السلام، وسط التزام تامّ من القوات المسلحة التركية بالاتفاق" المتعلق بتأسيس المنطقة الآمنة.

وأوضحت الوزارة أن الإرهابيين نفّذوا 11 هجوماً على منطقة عملية نبع السلام خلال الـ24 ساعة الأخيرة، معظمها بقذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.