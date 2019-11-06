سياسة
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وصول المعتقلَين الأردنيَّين إلى بلدهما بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهما
أفرجت السلطات الإسرائيلية الأربعاء، عن المعتقلَين الأردنيَّين لديها، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، بعد اتصالات جرت بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية. ووصل المواطنان الأردنيان إلى بلادهما، حسب التليفزيون الأدرني الرسمي.
وصول المعتقلَين الأردنيَّين إلى بلدهما بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهما
المواطنان الأردنيان هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يصلان إلى بلدهعما بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهما
6 نوفمبر 2019

أفرجت السلطات الإسرائيلية الأربعاء، عن معتقلَين أردنيَّين، بعد اتصالات جرت بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية. ووصل المواطنان الأردنيان هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى بلادهما، حسب التليفزيون الأدرني الرسمي.

وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق على تويتر: "ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الاثنين، إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنَين الأردنيَّين المعتقلَين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وبالتزامن كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر: "‏تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلّف الأمر".

وكانت إسرائيل اعتقلت اللبدي على جسر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية في أغسطس/آب الماضي، فيما اعتُقلت مرعي على نفس الجسر في سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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