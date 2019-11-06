أعلن الوكيل الأقدم لوزارة النِّفْط العراقية فياض نعمة، عن خطة تدرسها وزارته تهدف إلى مد أنبوب جديد باتجاه تركيا لتصدير النِّفْط الخام.

ويتصل البلدان حاليّاً بخط نفط يصل حتى ميناء جيهان التركي، بطاقة تبلغ 100 ألف برميل يوميّاً من نفط كركوك.

ونقلت صحيفة صباح في عددها الصادر الأربعاء عن نعمة قوله إن الخط الجديد قيد الدراسة ولا يتقاطع مع الوضع في إقليم شمال العراق، بسبب التفاهمات مع الجانب التركي لكونهم المسؤولين عن إيصاله.

وأضاف: "في حال الموافقة على بناء الأنبوب مع تركيا، فإن طاقته ستبلغ مليون برميل يوميّاً".

والعراق ثاني أكبر منتج للنِّفْط في منظَّمة أوبك بعد السعوديَّة، وينتج في المجمل نحو 4.5 مليون برميل يوميّاً.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النِّفْط بنسبة 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية لتفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية.