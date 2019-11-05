سياسة
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استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في التحقيق الهادف لعزل ترمب
استدعت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة الحكومية في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني، للإدلاء بشهادته في التحقيق الهادف لعزل ترمب.
استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في التحقيق الهادف لعزل ترمب
لجانٌ في مجلس النواب الأمريكي تستدعي كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في التحقيق الهادف لعزل ترمب / Reuters
5 نوفمبر 2019

استدعت 3 لجان بمجلس النواب الأمريكيّ الثلاثاء، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني، للإدلاء بشهادته في التحقيق الهادف لعزل الرئيس ترمب.

وكتب رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة الحكومية في رسالة إلى مولفاني: "استناداً إلى الأدلَّة التي جُمِعت في التحقيق، نعتقد أن لديك معرفة أولية ومعلومات مهمَّة ذات صلة بذلك التحقيق".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إينغل، والقائمة بأعمال رئيس لجنة الرقابة الحكومية كارولين مالوني، إن مولفاني "ربما شارك مباشرة في جهود من شأنها أن تصبّ في المصالح السياسية الشخصيَّة لترمب".

وطلب رؤساء اللجان المذكورة من مولفاني الحضور للإدلاء بشهادته الجمعة المقبلة، إلا أن البيت الأبيض قال مراراً إنه لن يتعاون في ذلك التحقيق.

واستشهد المسؤولون الثلاثة بمؤتمر صحفي عقده مولفاني في البيت الأبيض يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالوا إنه "اعترف علناً بأن ترمب وقف المساعدات الأمنية للضغط على أوكرانيا، من أجل المصالح الشخصيَّة والسياسية له بدلاً من المصلحة الوطنية".

والخميس صوّت مجلس النواب لصالح قرار يسمح رسميّاً ببدء إجراءات عزل ترمب، وبدأ المجلس التحقيق أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف مساءلة ترمب بخصوص تقارير قالت إنه شجّع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضرّ بأحد خصومه السياسيين.

وكشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأُجرِيَت المكالمة في 25 يوليو/تموز الماضي، وهنَّأ خلالها ترمب نظيره الأوكراني بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المكالمة طلب ترمب من زيلينسكي فتح قضية فساد في كييف ضدّ جو بايدن، منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020، وابنه هانتر، بهدف تشويه سمعتهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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