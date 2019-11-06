أهم الأحداث:

توقيع اتفاق الرياض رسميّاً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.. وعبد المهدي يصرّح بأن الحكومة العراقية لن تستقيل دون بديل "سلس وسريع".

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اتفاق الرياض

وقّعَت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً الثلاثاء، على "اتفاق الرياض" الذي يسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين على السلطة في جنوب اليمن. [TRT عربي]

ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية للتوافق بين الطرفين، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين. [TRT عربي]

ويشترط الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات. [رويترز]

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة لن تستقيل

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء، خلال كلمة له بجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن حكومته لن تستجيب لمطالب المتظاهرين بالاستقالة دون وجود بديل "سلس وسريع". [TRT عربي]

وحذّر من أن "استقالة الحكومة سوف تترك فراغاً في البلاد يزيد عمق المشكلات باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيَّدة السلطات وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة". [الأناضول]

وشدد على أنه لا يتشبث بالسلطة وأنه مستعدّ لترك المنصب فوراً، إذا اتفقت القوى السياسية على بديل له. [TRT عربي]