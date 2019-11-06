دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب الثلاثاء، إلى رفع الرسوم عن السلع البريطانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وذكر البيان أن جونسون وترمب تباحثا في مسائل أمنية مشتركة بين البلدين، وأن جونسون حثّ الرئيس الأمريكيّ على عدم فرض رسوم على صادرات السيارات، وذلك قُبيل قرار مرتقَب بشأن فرض رسوم إضافية.

في سياق آخر أعرب جونسون عن امتنانه للعملية الأمريكيَّة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا.

وشدّد على انتظاره بفارغ الصبر عقد القمة المقبلة لزعماء حلف شمال الأطلسي ناتو، واتفق الطرفان على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء بحلف الناتو في مواجهة التحديات المستقبلية للحلف.