سياسة
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المعارضة السورية تقدم مقترحات للدستور والنظام يمتنع
انتهت الجلسة الثانية لاجتماعات صياغة الدستور السوري في مقر الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء، وتقدمت المعارضة بمجموعة من المقترحات فيما امتنع النظام على ذلك، ولم يدلِ أي طرف من الأطراف بأي تصريحات إعلامية حول الجلسة.
المعارضة السورية تقدم مقترحات للدستور والنظام يمتنع
المعارضة السورية تقدم مقترحات للدستور السوري فيما يمتنع النظام عن ذلك / Reuters
5 نوفمبر 2019

أنهت الأطراف السورية في المقر الأممي بجنيف، الثلاثاء، ثاني أيام اجتماعات لجنة صياغة الدستور المكونة من 45 عضواً، بمناقشة الموضوعات المتعلقة بترابط السياسة والدستور، حيث قدمت المعارضة رؤيتها وأفكارها، فيما امتنع النظام عن ذلك.

وغادرت الوفود السورية الثلاثة من النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني، المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح إعلامي، مكتفية بإيماءات عن أجواء إيجابية تسود الاجتماعات.

وقالت المعارضة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "اللجنة الدستورية بهيئتها المصغرة أنهت أعمالها، حيث تابعت في جلستها الثانية مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه، ومن بين المواضيع التي تم مناقشها تلك المتعلقة بترابط السياسة والدستور".

وأضافت أن وفدها "ركز على ترابط السياسة والدستور، وأن دساتير سوريا السابقة، والدساتير العالمية لم تفصل بينها، فمعظمها قد ضمّن المبادئ السياسية في المبادئ الأساسية لها، مؤكداً على صياغة عقد اجتماعي اقتصادي سياسي قانوني، يحقق تطلعات الشعب السوري".

وأوضحت أنه "ستكمل جلسات الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 هذه النقاشات، ومواضيع أخرى تم طرحها من قبل المجموعة الموسعة للجنة الدستورية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الفائت".

ولم يصدر أي تصريح من قبل النظام أو الأمم المتحدة حول الاجتماعات التي جرت الثلاثاء، فيما أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أثناء مغادرته، أنه سيصرح للإعلام، عن مجريات الاجتماعات لاحقاً.

وأوضحت مصادر المعارضة لوكالة الأناضول أن الجلسة الثانية استغرقت قرابة الساعتين، مثل الجلسة الأولى، وشهدت تقديم وفد المعارضة السورية ورقة عمل فقط، فيما امتنع النظام عن تقديم أي شيء خلال هاتين الجلستين.

وتواصل لجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، خلال الأيام المقبلة، دراسة أفكار الهيئة الموسعة المطروحة في اجتماعات الأسبوع الماضي، لتحديد جدول أعمال الجولات المقبلة لأعمالها من أجل صياغة مسودة دستور سوري جديد.

وتجري لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، جلستَي عمل في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، وبرعاية من المبعوث الأممي غير بيدرسون، وتستمر الجلستان 4 ساعات، وتواصل اجتماعاتها بهذا المعدل حتى الجمعة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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