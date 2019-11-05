حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "مطار العام 2019"، المقدمة من قبل مجلة "إنترناشيونال إيربورت ريفيو" العالمية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول İGA، فإن الحصول على الجائزة جاء عقب تصويت أجرته المجلة بين قرائها.

ويتزامن حصول مطار إسطنبول على الجائزة المذكورة، مع الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، والتي تقدم خلالها على العديد من المطارات الدولية الشهيرة، مثل هيثرو اللندني وتشانجي السنغافوري وكوبنهاجن الدنماركي، وفانكو فر الكندي، وسيدني الأسترالي، وفقاً للمجلة.

يذكر أن مجلة "إنترناشيونال إيربورت ريفيو" العالمية، هي واحدة من المجلات الرائدة في تغطية قطاع وأخبار مجال الطيران حول العالم، وتملك كتلة واسعة من القرّاء يصل عددهم إلى 30 ألف قارئ.

وتم إنشاء مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، حيث عمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية الى 500 طائرة، وهو مزود بمرأب مفتوح ومغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، سيكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر.

هذا وافتتح مطار إسطنبول الدولي، رسمياً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتجاوز عدد الركاب المسافرين خلال عامه الأول أعداد سكان كبرى المدن العالمية، مثل طوكيو، وشانغهاي، ونيودلهي والقاهرة.