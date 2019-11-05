سياسة
2 دقيقة قراءة
مطار إسطنبول ينال جائزة "مطار العام 2019"
حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "مطار العام 2019"، المقدمة من قبل مجلة "إنترناشيونال إيربورت ريفيو" العالمية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
مطار إسطنبول ينال جائزة "مطار العام 2019"
مطار إسطنبول ينال جائزة "مطار العام 2019" / AA
5 نوفمبر 2019

حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "مطار العام 2019"، المقدمة من قبل مجلة "إنترناشيونال إيربورت ريفيو" العالمية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول İGA، فإن الحصول على الجائزة جاء عقب تصويت أجرته المجلة بين قرائها.

ويتزامن حصول مطار إسطنبول على الجائزة المذكورة، مع الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، والتي تقدم خلالها على العديد من المطارات الدولية الشهيرة، مثل هيثرو اللندني وتشانجي السنغافوري وكوبنهاجن الدنماركي، وفانكو فر الكندي، وسيدني الأسترالي، وفقاً للمجلة.

يذكر أن مجلة "إنترناشيونال إيربورت ريفيو" العالمية، هي واحدة من المجلات الرائدة في تغطية قطاع وأخبار مجال الطيران حول العالم، وتملك كتلة واسعة من القرّاء يصل عددهم إلى 30 ألف قارئ.

وتم إنشاء مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، حيث عمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية الى 500 طائرة، وهو مزود بمرأب مفتوح ومغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، سيكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر.

هذا وافتتح مطار إسطنبول الدولي، رسمياً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتجاوز عدد الركاب المسافرين خلال عامه الأول أعداد سكان كبرى المدن العالمية، مثل طوكيو، وشانغهاي، ونيودلهي والقاهرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us