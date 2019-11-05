قالت نائبة معارض قطاع التعليم بالخارج في تركيا، أليف ده واجي، إن 170 ألف طالب أجنبي يدرسون بتركيا ويساهمون بنحو مليار دولار في اقتصادها سنوياً.

وأشارت ده واجي في مقابلة خاصة أجرتها وكالة الأناضول، إلى أن مليون طالب تركي يدرسون في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا 500 ألف طالب، ونحو 260 ألفاً في ألمانيا، وهو ما يدلّ على مدى عالمية قطاع التعليم في الخارج.

واستدركت بأن سهولة الحياة وانخفاض التكاليف المعيشية في تركيا مقارنة بالدول الأخرى من العوامل التي ساهمت في زيادة عدد الطلاب الأجانب في تركيا، وهو الأمر الذي جعل 170 ألف طالب يفضّلون تركيا للدراسة، كما أن باستطاعتهم تحمُّل نفقات الدراسة والحياة المعيشية.

ووفقا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن عدد طلاب مرحلتي الإجازة والدراسات العليا الذين يدرسون خارج بلدانهم سيصل بحلول عام 2025 إلى 8 ملايين طالب.

وإلى جانب جامعات الدولة، أشارت إلى الإقبال على الجامعات الوقفية التي تتراوح رسوم الدراسة فيها بين 10 آلاف و150 ألف ليرة (ما بين ألف و754 دولاراً، و26 ألفاً و315 دولاراً).

وتضيف ده واجي أنه عند مقارنة هذه الأرقام بنظيرتها في بريطانيا، فهناك يدفع الطالب في العام الواحد مايقارب 150 ألف ليرة حتى يتسنى له الدراسة، وإذا ما أضفنا نفقات المعيشة التي تكون بالجنيه الإسترليني، فإن هذا الرقم سيرتفع كثيراً، أما الطالب الأجنبي فيدفع نحو 7 آلاف دولار تقريباً نفقات دراسية ومعيشة.

في السياق ذاته، قالت ده واجي إن تركيا تحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة الدول الأكثر جذباً للطلاب من الخارج، ما يدلّ على الأهمية التي أولتها البلاد للتعليم في الخارج.