قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ردّت على من يخططون لتطويقها بالإرهاب، بسحق الإرهابيين في أوكارهم.

وأكّد أردوغان في خطاب ألقاه الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة، أن "ردّنا على من يخططون لتطويق تركيا بالإرهاب هو سحق الإرهابيين في أوكارهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن إرهابيي YPG/PKK يواصلون هجماتهم على القوات التركية من خلف حدود المنطقة الآمنة (شمالي سوريا).

وأوضح الرئيس التركي أنه ما زال داخل حدود المنطقة الآمنة شمالي سوريا إرهابيون، وأن هذه المنطقة ما زالت غير مطهَّرة منهم.

وخاطب أردوغان واشنطن قائلاً: "عندما لا تدرجون في تقاريركم تنظيم YPG/PKK على أنه إرهابي، هل تصبح هذه التنظيمات الملطخة أيديهم بالدماء بريئة؟ بالطبع لا".

وأكّد أردوغان أن تركيا ستواصل القضاء على أي تهديد إرهابي سواء من داخلها أو خارجها، دون نظر إلى من يقف وراءه.

وأضاف: "الولايات المتحدة لا تزال مع الأسف تسيّر دوريات مع تنظيم YPG/PKK. كيف سنفسر تسيير واشنطن دوريات مع تنظيمات إرهابية؟ هذا لم يكن وارداً في تفاهمنا".

وتَطرَّق في كلمته إلى زعيم تنظيم كولن الإرهابي، واصفاً إياه بأنه "مشروع" أمريكي، لذلك فإنه يعيش في منزل فخم على مساحة 400 دونم في الولايات المتحدة.

والأحد لم تذكر الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيمَي كولن وYPG الإرهابيين بالاسم، واستعاضت عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات تنظيم PKK في سوريا".

وانتقدت تركيا التقرير معتبرة أنه مثال بارز على نهج المعايير المزدوجة.