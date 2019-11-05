أعلن الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني أنّ بلاده ستبدأ الأربعاء الخطوة الرابعة من تخفيض التزامات إيران النووية، بضخّ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الموجودة في مفاعل فردو بمدينة قم.

جاء ذلك في في حفل افتتاح "مصنع آزادي للإبداع" الثلاثاء، الذي قال فيه: "سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة غداً. بالطبع نعلن مسبقاً للدول الصديقة لنا في العالَم، أن نشاطاتنا النووية الجديدة تتمّ أيضاً بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها الخطوة التي سنُقدِم عليها غداً".

وأشار روحاني إلى إمكانية العودة عن القرار في حال تنفيذ الدول الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، قائلاً: "إنّ خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها، وحينما تنفّذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كافة، فإننا سنعود بدورنا إلى التزاماتنا الكاملة".

وأردف روحاني: "الخطوة الرابعة التي سنبدؤها غداً ستكون في موقع فردو. لدينا وَفْقاً للاتفاق النووي ألف و44 جهاز طردٍ مركزي في مفاعل فردو. كان من المفترض وَفْقاً للاتفاق أن تدور أجهزة الطرد المركزي في فردو دون ضخ الغاز فيها، اليوم سوف أطلب من منظَّمة الطاقة الذرية أن تبدأ بضخّ الغاز فيها".

والخميس الماضي لوّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانيَّة عباس موسوي، بتطبيق الخطوة الرابعة من تقليص التزامات طهران النووية في موعدها المحدَّد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكَّدت طهران عزمها على اتخاذ الخطوة الرابعة، ما لم تُوفِ الأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وتنتهي الثلاثاء مهلة الشهرين التي منحتها إيران بعد الخطوة الثالثة من التقليص، للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبيَّة الموقّعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من العقوبات الأمريكيَّة، وذلك منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.