أعلنت مصادر عسكرية تركية استكمال الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب البند الخامس من الاتفاق التركي-الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسُيّرت الدورية البرية المشتركة برفقة طائرات دون طيار، واستمرت لمدة ساعتين، وشملت المنطقة الواقعة بين شرق عين العرب وغرب تل أبيض.

وفي وقت سابق توجهت الدورية التركية المؤلفة من 4 مدرعات، من قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا باتجاه الأراضي السورية، لتلتقي مع المركبات الروسية، من أجل بدء الدورية المشتركة الثانية.

وصباح الجمعة انطلقت الدورية الروسية-التركية الأولى شمال شرقي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي المتعلق بالمنطقة الآمنة، على عمق 10 كيلومترات.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب البند الخامس من الاتفاق التركي-الروسي المبرم يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينصّ اتفاقان اشتركت فيهما الولايات المتحدة وروسيا مع تركيا، على انسحاب التنظيمات الإرهابية إلى مسافة 30 كيلومتراً أو نحو 19 ميلاً من الحدود السورية-التركية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي السابع عشر من الشهر ذاته علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.