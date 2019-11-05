سياسة
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في إطار حربها على الإرهاب.. تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي
كشف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل قبل نحو أسبوع في سوريا، في إطار حربها المتواصلة على الإرهاب.
في إطار حربها على الإرهاب.. تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي
فخر الدين ألطون أشار إلى أن كثيراً من "الدعاية المضللة" تحاول التشكيك في حرب تركيا على تنظيم داعش الإرهابي / AA
5 نوفمبر 2019

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل قبل نحو أسبوع في سوريا، في إطار حرب تركيا على الإرهاب.

ونشر ألطون عبر حسابه في تويتر فجر الثلاثاء، سلسلة تغريدات قال فيها إن "تركيا تواصل حربها بلا هوادة ضدّ الإرهاب، بغض النظر عن آيديولوجيته أو أصله، بلا هوادة. واعتقال شقيقة البغدادي يُعَدّ مثالاً آخَر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب".

وأشار المسؤول التركي إلى أن كثيراً من "الدعاية المضللة" يحاول التشكيك في حرب بلاده ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، وتابع: "كنا رواد في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، ولا يمكن أبداً التشكيك في تعاوننا القوي مع شركائنا في مكافحة الإرهاب".

في سياق متصل نقلت رويترز عن مسؤول تركي بارز قوله إن السلطات التركية تستجوب شقيقة البغدادي بعد اعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتُقلا أيضاً.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاماً، اعتُقلت برفقة عدد من أبنائها في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز السورية على الحدود مع تركيا، التي طُهّرَت من التنظيمات الإرهابية في إطار عملية درع الفرات.

وأضاف المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم داعش الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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