سياسة
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العراق.. عودة الإنترنت جزئيّاً بعد ساعات من انقطاعه
قالت وكالة الأناضول إن خدمة الإنترنت عادت للعمل بصورة طبيعية في بغداد وبقية المحافظات في العراق، بعد أن كانت انقطعت منذ ليلة الاثنين، وكانت تعود بطيئة جدّاً ولفترة وجيزة، قبل أن تنقطع مجدداً.
العراق.. عودة الإنترنت جزئيّاً بعد ساعات من انقطاعه
عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعها لساعات / AA
5 نوفمبر 2019

أعادت السلطات العراقية الثلاثاء، خدمة الإنترنت إلى العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد، إثر قطعها جزئيّاً لساعات.

وذكرت وكالة الأناضول أن الخدمة عادت للعمل بصورة طبيعية في بغداد وبقية المحافظات.

وكانت الخدمة انقطعت صباح اليوم جزئيًّاً، وكانت تعود بصورة بطيئة جدّاًً لفترة وجيزة، قبل أن تنقطع مجدَّداً.

وفي وقت متأخر الاثنين، ذكر مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت في بيان، أنه "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19% عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وأضاف أن "البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضاً بانقطاع الإنترنت"، وأوضح أن انقطاع خدمة الإنترنت في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب جاء دون سابق إنذار.

وأردف بأن الحدث يأتي بالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات، وهذه هي المرة الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت في العراق، بعد أخرى تزامنت مع بدأ الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي.

وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريباً منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى، على ما يبدو، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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