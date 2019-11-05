اختار نواب البرلمان البريطاني الاثنين، ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس العموم، خلفاً لجون بيركو الذي قدّم استقالته الأسبوع الماضي، بعد 10 سنوات من الرئاسة.

وحصل هويل على 325 صوتاً من إجمالي 540 في الجولة الرابعة للاقتراع السري التي شارك فيها أعضاء مجلس العموم.

وحصل هويل الذي عمل نائباً لبيركو منذ 2010، على لقب "السيد"، وذلك على الخدمات التي قدمها للبرلمان وللساحة السياسية عام 2018.

وهويل سياسي من حزب العمال المعارض، وُلد في يونيو/حزيران 1957 في أدلينغتون، وهو ابن النائب السابق لحزب العمال دوغ هويل، كما انتُخِب نائبًا لرئيس مجلس العموم في يونيو/حزيران.