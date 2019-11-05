سياسة
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السياسي المعارض ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس النواب البريطاني
اختار مجلس نواب البرلمان البريطاني ليندسي هويل رئيساً لمجلس النواب البريطاني بعد أن شغل منصب نائب رئيس المجلس جون بيركو منذ 2010.
السياسي المعارض ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس النواب البريطاني
السيد ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس النواب خلفاً لجون بيركو / Reuters
5 نوفمبر 2019

اختار نواب البرلمان البريطاني الاثنين، ليندسي هويل رئيساً جديداً لمجلس العموم، خلفاً لجون بيركو الذي قدّم استقالته الأسبوع الماضي، بعد 10 سنوات من الرئاسة.

وحصل هويل على 325 صوتاً من إجمالي 540 في الجولة الرابعة للاقتراع السري التي شارك فيها أعضاء مجلس العموم.

وحصل هويل الذي عمل نائباً لبيركو منذ 2010، على لقب "السيد"، وذلك على الخدمات التي قدمها للبرلمان وللساحة السياسية عام 2018.

وهويل سياسي من حزب العمال المعارض، وُلد في يونيو/حزيران 1957 في أدلينغتون، وهو ابن النائب السابق لحزب العمال دوغ هويل، كما انتُخِب نائبًا لرئيس مجلس العموم في يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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