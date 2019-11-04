سياسة
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عقوبات أمريكية جديدة على 9 أفراد وكيان مرتبطين بإيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات جديدة طالت 9 شخصيات وكياناً مرتبطين بإيران، منهم نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ومدير مكتبه ورئيس السلطة القضائية في إيران.
عقوبات أمريكية جديدة على 9 أفراد وكيان مرتبطين بإيران
ستيفن منوشين: وزارة الخزانة تستهدف اليوم المسؤولين غير المنتخبين من الدائرة المحيطة بالمرشد الإيراني الأعلى / Reuters
4 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على 9 شخصيات وكيان مرتبطين بإيران، حسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ40 لاقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

وورد في البيان أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن الشخصيات الذين شملتهم العقوبات.

وذكر البيان أنه تم إدارج نجل خامنئي على قائمة العقوبات كونه "يمثل المرشد الأعلى بصفة رسمية، رغم عدم اختياره أو تعيينه لمنصب حكومي على الإطلاق".

ومن المستهدفين أيضاً، حسب البيان، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، ومحمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، ووحيد هاغانيان، مساعد كبير لخامنئي، كذلك غلام علي حداد عادل، حمو مجتبى خامنئي ومستشار لوالده.

وبالنسبة للكيان المستهدف، فهو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في بيان، إن "وزارة الخزانة تستهدف اليوم المسؤولين غير المنتخبين من الدائرة المحيطة بالمرشد الإيراني الأعلى أية الله خامنئي، الذين ينفذون سياساته المزعزِعة للاستقرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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