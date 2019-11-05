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وزير الداخلية التركي يقول إن بلاده سترحّل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت عنهم الجنسية أم لا، ووزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 9 أفراد وكيان مرتبطين بإيران.

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صويلو: 1200 عنصر من داعش الإرهابي في السجون التركية

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين، أن بلاده سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أسقطت عنهم بلدانهم الجنسية أم لم تفعل، مضيفاً أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش الإرهابي في السجون التركية. [TRT عربي]

وأشار صويلو إلى أن بلاده ألقت القبض على 287 عنصراً من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، عقب عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا. [TRT عربي]

وأضاف الوزير التركي أن أنقرة تعمل على إحالة معتقلي داعش إلى السلطات القضائية التركية، وقال إنهم "سيُرسَلون إما إلى السجون وإما إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم". [الأناضول]

"الخزانة" الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين من الدائرة المحيطة بخامنئي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الاثنين، فرض عقوبات على 9 شخصيات وكيان مرتبطين بإيران، بينهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، لكونه "يمثّل المرشد الأعلى بصفة رسمية، رغم عدم اختياره أو تعيينه لمنصب حكومي على الإطلاق". [TRT عربي]

ومن المستهدَفين أيضاً حسب البيان، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، ومحمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، ووحيد هاغانيان، مساعد كبير لخامنئي، كذلك غلام علي حداد عادل، حمو مجتبى خامنئي ومستشار والده، بالإضافة إلى استهداف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. [الأناضول]

بدوره قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في بيان، إن "وزارة الخزانة تستهدف اليوم المسؤولين غير المنتخبين من الدائرة المحيطة بالمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي، الذين ينفذون سياساته المزعزِعة للاستقرار". [الأناضول]