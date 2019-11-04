سياسة
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تركيا توقف مسؤول استخبارات داعش الإرهابي في الحسكة
أعلنت السلطات التركية، الاثنين، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية دنيزلي التركية، توقيف شخص سوري كان يعمل مسؤول استخبارات للتنظيم في مدينة الحسكة السورية.
تركيا توقف مسؤول استخبارات داعش الإرهابي في الحسكة
العنصر الموقوف كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ودخل تركيا بطريقة غير قانونية / AA
4 نوفمبر 2019

أوقفت السلطات التركية، الاثنين، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية دنيزلي التركية، سوريّاً كان يعمل مسؤول استخبارات للتنظيم في مدينة الحسكة السورية.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن فرق الأمن في الولاية حصلت على معلومات تفيد بوجود العنصر الإرهابي في دنيزلي، وأنه دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي، حسب وكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى توقيف شخص أجنبي آخر كان برفقته، وتم إحالتهما معاً إلى محكمة الصلح المناوبة، بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم بمديرية أمن الولاية.

وقررت المحكمة حبس المتهم الرئيسي في القضية، بينما أطلقت سراح الشخص الأجنبي بشرط المراقبة القضائية.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك والأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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