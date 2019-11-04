سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير خارجية اليمن يثمّن موقف تركيا الداعم لبلاده
أعرب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عن تثمينه موقف الحكومة التركية الداعم لبلاده ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات.
وزير خارجية اليمن يثمّن موقف تركيا الداعم لبلاده
اللقاء بين وزير الخارجية اليمني والسفير التركي بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها
4 نوفمبر 2019

ثمّن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، موقف الحكومة التركية الداعم لبلاده ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحضرمي، الاثنين، بالسفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز في العاصمة السعودية الرياض، بحثا فيه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أكد السفير التركي موقف بلاده الداعم لليمن والحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومساندتها الجهود الأممية المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

ويشهد اليمن، منذ مارس/آذار 2015، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us