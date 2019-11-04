ثمّن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، موقف الحكومة التركية الداعم لبلاده ومساهماتها الإنسانية في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحضرمي، الاثنين، بالسفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز في العاصمة السعودية الرياض، بحثا فيه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أكد السفير التركي موقف بلاده الداعم لليمن والحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومساندتها الجهود الأممية المبذولة في سبيل تحقيق السلام.

ويشهد اليمن، منذ مارس/آذار 2015، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً من جهة أخرى.