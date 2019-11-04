سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزرائه تقديم استقالاتهم
طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الاثنين، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته في الأيام المقبلة، قائلاً إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".
رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزرائه تقديم استقالاتهم
الرزاز جاء لرئاسة الحكومة على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي / AFP
4 نوفمبر 2019

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الاثنين، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته في الأيام المقبلة.

وقال الرزّاز إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى "جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".

وسيكون هذا التعديل هو التعديل الرابع على حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018.

وجاء الرزاز لرئاسة الحكومة، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي، وأجرى ثلاثة تعديلات حكومية سابقاً.

ويأتي التعديل الرابع عقب إعلان ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين الماضي، موافقته على استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بإدارة الحقيبة الوزارية.

والأحد الماضي، قدم المعاني استقالته من منصبه إلى الرزاز، على خلفية إضراب المعلمين الأخير، الذي شهدته البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.

وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر شهراً كاملاً، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us