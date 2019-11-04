طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الاثنين، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته في الأيام المقبلة.

وقال الرزّاز إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى "جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".

وسيكون هذا التعديل هو التعديل الرابع على حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018.

وجاء الرزاز لرئاسة الحكومة، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي، وأجرى ثلاثة تعديلات حكومية سابقاً.

ويأتي التعديل الرابع عقب إعلان ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين الماضي، موافقته على استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بإدارة الحقيبة الوزارية.

والأحد الماضي، قدم المعاني استقالته من منصبه إلى الرزاز، على خلفية إضراب المعلمين الأخير، الذي شهدته البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.

وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر شهراً كاملاً، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.