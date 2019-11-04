سياسة
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الدوريات الأمريكية في حقول النفط السورية تتواصل لليوم الرابع
تستمر القوات الأمريكية في إجراء دوريات في منطقتي رميلان والقحطانية النفطيتين شمالي شرق سوريا، لليوم الرابع على التوالي، في سعي منها لاستكشاف المنطقة بغية إنشاء مزيد من النقاط العسكرية فيها، حسب مصادر محلية.
الدوريات الأمريكية في حقول النفط السورية تتواصل لليوم الرابع
أعلن ​البنتاغون، الشهر الماضي، إرسال المزيد من القوات لحماية آبار النفط شرقي سوريا - صورة أرشيفية- / AFP
4 نوفمبر 2019

يواصل الجيش الأمريكي، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، إجراء دوريات في منطقتي رميلان والقحطانية النفطيتين شمالي شرق سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن دوريات أمريكية تخرج يومياً من قاعدة رميلان وتتجول في حقول النفط، ومن ثم تتجه شمالاً لمسافة 40 كم إلى بلدة القحطانية القريبة من الحدود التركية، حسب وكالة الأناضول.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الدوريات تجري لتأكيد وجود الجيش الأمريكي في المنطقتين النفطيتين، وضمن سعي من الولايات المتحدة لاستشكاف المنطقة بغية إنشاء مزيد من النقاط العسكرية فيها.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (​البنتاغون)، في بيان، إرسال المزيد من القوات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "سنحمي النفط، وسنقرّر ما الذي سنفعله به في المستقبل".

في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا.

ونشرت الوزارة صوراً عبر الأقمار الاصطناعية، لما قالت إنها قوافل من الصهاريج تتجه إلى خارج سوريا، معتبرة أن هذه الصور تدل على أن عمليات استخراج النفط السوري تمت تحت حماية العسكريين الأمريكيين قبل وبعد هزيمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي شرقي الفرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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