أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الاثنين، أن إنتاج بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين، بفضل أجهزة الطرد المركزي من فئة الجيل السادس.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن صالحي خلال زيارته محطة نطنز النووية بمحافظة أصفهان، لتدشين بدء تشغيل 30 جهاز طرد مركزي متطوراً جديداً من الجيل السادس.

وتأتي الزيارة قبل أيام من اتخاذ طهران الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال صالحي إن "إنتاج طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين، بعد تشغيل 15 جهازاً مركزياً من الجيل المتطور"، موضحاً أن هذه الزيادة تقدر بـ"5 كيلوغرامات يوميّاً".

كما أشار إلى أن طهران "تمتلك الآن 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس في مفاعل نطنز وحده".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال الخميس، إنه يتوقع بدء المرحلة الرابعة من تقليص التزامات طهران النووية في موعدها المحدد، 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت طهران أكّدت عزمها على تنفيذ المرحلة الرابعة ما لم تُوفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووية بالتزاماتها. وتنتهي الثلاثاء مهلة الشهرين التي منحتها إيران لتلك الأطراف بعد الخطوة الثالثة من التقليص.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.